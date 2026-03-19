赤色灯宮城県警本部の40代男性警部補が仙台市の繁華街・国分町で女性につきまとい、撮影したとして、県警が県迷惑行為防止条例違反の疑いで、任意で事情を聴いていることが19日、捜査関係者への取材で分かった。2026年度に警部に昇任し、県北にある署に異動する人事が内定していたが、県警は9日付でいずれも取り消した。警部補は、警察職員の職務倫理などを県警内で周知、徹底する教養課に所属。捜査関係者によると、3月上旬の