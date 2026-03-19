3月後半に入り、県内の大学でも卒業シーズンを迎えています。秋田公立美術大学の卒業式が行われ、卒業生と修了生が思い思いのいでたちで晴れの日を迎えました。個性的なファッションに身を包んだ卒業生たち。秋田市で行われた、秋田公立美術大学の卒業式です。服装は自由。学部生と大学院生合わせて123人が、思い思いのいでたちで晴れの日を迎えました。秋本玲奈さん「これからの人生においても、正解のない問いに立ち止まる