ラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は、過去に期間限定メニューとして販売し人気を集めた「スタミナラーメン」を、2026年3月25日(水)から復活販売する。【画像】この記事の写真を全て見る1986年7月、大阪・道頓堀で、4坪9席の小さな店から始まった「どうとんぼり神座」。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた「おいしいラーメン」は、同店の看板メニュ