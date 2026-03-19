【どうとんぼり神座】かつて期間限定商品の中で“売上1位”を記録した「スタミナラーメン」が復活

ラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は、過去に期間限定メニューとして販売し人気を集めた「スタミナラーメン」を、2026年3月25日(水)から復活販売する。

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1986年7月、大阪・道頓堀で、4坪9席の小さな店から始まった「どうとんぼり神座」。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた「おいしいラーメン」は、同店の看板メニュー。スープは、厳しい社内試験を通過した“スープソムリエ“によって各店舗で作られている。関西・関東エリアを中心に、現在は国内120店舗・海外2店舗を展開している。

「スタミナラーメン」は、2024年に発売された期間限定メニューの中で売上1位を記録した大人気商品。今回は、同店の40周年記念企画として販売される。

彩り豊かな野菜に加え、赤い豆板醬、しっかり炒めたにんにくの香りが印象的な一杯。価格は税込1,210円から。販売期間は3月25日(水)から5月20日(水)まで。

〈メニュー概要〉

【販売期間】

2026年3月25日(水)〜 5月20日(水)

【販売店舗】

全店

※一部新店を除く

【商品名】

香ばし野菜のスタミナラーメン

【価格】

1,210円〜

※価格は店舗により異なる

※写真はすべてイメージ