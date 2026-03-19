メッシら28人がメンバー入り2022年のカタール・ワールドカップ（W杯）で通算3度目の世界制覇を果たしたアルゼンチン代表は、北中米W杯で連覇を目指す。その重要な準備機会となる3月のインターナショナルマッチウィークでの活動に向け、アルゼンチンサッカー協会は招集メンバー28名を発表した。アルゼンチンは当初、カタールのドーハで欧州選手権王者のスペイン代表と対戦する予定だった。しかし、アメリカとイスラエルによるイ