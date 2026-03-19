メッシら28人がメンバー入り

2022年のカタール・ワールドカップ（W杯）で通算3度目の世界制覇を果たしたアルゼンチン代表は、北中米W杯で連覇を目指す。

その重要な準備機会となる3月のインターナショナルマッチウィークでの活動に向け、アルゼンチンサッカー協会は招集メンバー28名を発表した。

アルゼンチンは当初、カタールのドーハで欧州選手権王者のスペイン代表と対戦する予定だった。しかし、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃、その後の報復攻撃を受けて、この試合は中止となっている。そのため、31日にグアテマラ代表と国際親善試合を行うことが発表されていた。

今回の代表メンバーには、キャリア通算900ゴールを記録したばかりの生ける伝説、FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）を筆頭に、カタールW杯でゴールデングローブを受賞したGKエミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ）、1億2100万ユーロ（約220億円）の移籍金でベンフィカからチェルシーに移籍したMFエンソ・フェルナンデス、リバプールでMF遠藤航とチームメイトのMFアレクシス・マック・アリスターらが、連覇を目指すメンバー達が名を連ねている。

W杯本大会では、アルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表との対戦が決まっているアルゼンチン。最終メンバー入りへ向けて、選手達がどのようなパフォーマンスを見せるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）