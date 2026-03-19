フジテレビは、26日〜29日に三重・鈴鹿サーキットで開催される「2026 F1日本グランプリ」の会場で、FODとフジテレビNEXTによるブース出展とステージ企画を実施する。(左から)古畑星夏、織戸茉彩、サッシャ28日には、GP SQUARE FANZONE STAGEで「FOD Presents F1ガールズトークショー」を開催。モデル・古畑星夏、レーシングドライバーの織戸茉彩が登壇し、「女性視点でのF1の魅力」をテーマにトークを繰り広げる。MCはフジテレビF1