【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介が『VOCE』5月号 Special Edition（3月21日発売）の表紙に登場する。 ■撮影中、スタッフから「美しすぎる…！」と感嘆の声止まらず カバービューティでは「山田涼介になりたい」をテーマに100問100答を実施。スキンケアからライフスタイルまで、山田の美の秘訣を徹底的に深掘りする。 美しすぎる顔面を紐解くべく、顔のパーツのサイジングも実施。「