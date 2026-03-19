山田涼介、顔のパーツを測られる。「ジュニア時代のアイドル誌ぶりかも」

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山田涼介が『VOCE』5月号 Special Edition（3月21日発売）の表紙に登場する。

■撮影中、スタッフから「美しすぎる…！」と感嘆の声止まらず

カバービューティでは「山田涼介になりたい」をテーマに100問100答を実施。スキンケアからライフスタイルまで、山田の美の秘訣を徹底的に深掘りする。

美しすぎる顔面を紐解くべく、顔のパーツのサイジングも実施。「ジュニア時代のアイドル誌ぶりかも」と話しながら、黒目の長さや額のサイズをしっかり測った。

グラビアでは、大好きな苺を頬張る姿や、綺麗な手や足などのパーツにフォーカスしたカットなど、見どころが盛りだくさん。撮影中、思わずスタッフも「美しすぎる…！」と感嘆の声が止まらなかったカバービューティ企画は必見だ。

リニューアル前・最終回の連載「BEAUTY DICTIONARY」でも圧倒的なビジュアルを披露。一緒に散歩しているような、優しくカジュアルな雰囲気の山田の姿に注目だ。

■書籍情報

2026.03.21 ON SALE

『VOCE』5月号

通常版表紙：有村架純

Special Edition表紙：山田涼介（Hey! Say! JUMP）

Special Edition増刊表紙：有村架純

■関連リンク

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