大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】土俵の外まで飛んで行った力士幕下の取組で巨漢力士が宙を舞う手に汗握る場面があった。土俵下へとダイブする“あわや”の光景に館内騒然となった。幕下二十三枚目・徳之武藏（武蔵川）と幕下二十七枚目・旭水野（大島）の一番。立ち合い強烈な当たりでぶつかったのは身長171.5センチ・体重155.2キロの巨漢力士・旭水野だ。身長192センチの大柄な徳之武