介護福祉士で似顔絵クリエイターのゆらりゆうらさんの2つの漫画がインスタグラムで合計9300以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む日常生活での動作や記憶など、さまざまなものを奪っていく認知症という病気。しかし、「絶対に奪えないものがある」と作者は感じていて…という内容で、読者からは「母を思い出して泣けました」「その人の本質が見える病気なのかも」「自分が認知症になったらどうなる