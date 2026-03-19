兵庫県丹波篠山市で暮らす72歳と69歳の女性は、それぞれ最愛の夫を亡くし、かつて深い悲しみに暮れていた。そんな彼女たちを、謎のご当地スポーツが救った！彼女たちは、そのスポーツの世界大会で準決勝まで勝ち進み……!? 【TVer】兵庫県丹波篠山市の介護施設職員がホストやキャバクラ嬢に！？利用者はパネルをじっくり見てキャストを指名し、恋バナで大盛り上がり「フゥ～！」 兵庫県丹波篠山市の謎の