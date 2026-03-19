兵庫県丹波篠山市で暮らす72歳と69歳の女性は、それぞれ最愛の夫を亡くし、かつて深い悲しみに暮れていた。そんな彼女たちを、謎のご当地スポーツが救った！ 彼女たちは、そのスポーツの世界大会で準決勝まで勝ち進み……!?

【TVer】兵庫県丹波篠山市の介護施設職員がホストやキャバクラ嬢に！？ 利用者はパネルをじっくり見てキャストを指名し、恋バナで大盛り上がり「フゥ～！」

兵庫県丹波篠山市の謎のご当地スポーツとは、“桶ット卓球”のこと。その名の通り、桶をラケットやネットの代わりに使うユニークな卓球だ。丹波篠山の温泉地PRを目的として誕生した桶ット卓球は、現在市内に8チームあり、世界大会まで開催するほど盛り上がっている。

桶ット卓球のルールは、基本的に通常の卓球のダブルスと同じだ。また、サーブの際に「アー・湯（ユー）・桶（OK）？」「桶（OK）！」と声を掛け合う、ピンポン球がネット代わりの桶に入った際に「桶ット！」と叫べばプレーが無効になるなど、独自のルールもある。

老若男女が楽しめる桶ット卓球で、第2の青春を謳歌する女性たちがいる。それは、72歳のKさんと69歳のYさんのペア。VTRを見守るスタジオ一同が、「若いっ！」と驚いた彼女たちは、「週によって7日間とか6日間練習する」という。

「独居老人というやつです」と明るく話すYさんは、「主人が亡くなったときも（桶ット卓球の）みんなが支えでしたね」と明かした。同じくKさんも、「主人が亡くなってからずっと家にいた」が、仲間たちの「気晴らしに来たら？」という誘いで、桶ット卓球を続けることができ、「今が一番充実している」そうだ。

そんなKさんYさんペアは、桶ット卓球の世界大会に挑戦。51組もエントリーした女子の部で彼女たちが優勝するには、7勝しなければならない。この過酷なトーナメントでKさんYさんペアは、なんと予選リーグを1位で通過！ 本選も安定したプレーで勝ち進み、準決勝に進出した。

KさんYさんペアの準決勝の対戦相手は、自分たちよりもはるかに若い、強豪チームの40代エースペアだ。KさんYさんペアは、連続6試合12セットの疲労が出たのか、ミスを連発してしまい、第1セットを先取されてしまった。

続く第2セットは、KさんYさんペアが意地を見せて勝利。勝負が決まる第3セットは、白熱のシーソーゲームが続いたが、最後に強豪チームが強烈なスマッシュを決めたため、KさんYさんペアは惜しくも準決勝敗退となってしまった。

悔しがる2人だが、「結果は結果として認めなね（認めないとね）！」「練習します！」と前向きだ。何歳になっても青春を謳歌する彼女たちのことを、桶ット卓球の仲間たちはもちろん、天国にいる夫たちも応援しているだろう。

なお、桶ット卓球をはじめとする丹波篠山の魅力は、3月16日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で紹介された。

【TVer】ナイナイ岡村隆史、丹波篠山出身の人気ロックバンドギタリストと桶ット卓球でガチバトル！ 「負けたら即移住」というルールで挑んだ勝負の行方は……!?