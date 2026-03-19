第９８回選抜高校野球大会（１９日から１３日間・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、甲子園球場で行われた。初戦の対戦チーム監督による対談では、開幕試合の帝京・金田優哉監督（４０）と沖縄尚学・比嘉公也監督（４４）が熱戦を繰り広げることを宣言。有望選手を擁するチームとしても両校に注目が集まる。寒さの残る甲子園で、両監督の対談は熱を帯びた。帝京・金田監督は相手について「昨夏の日本一チーム。日本一の投手