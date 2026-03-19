第９８回選抜高校野球大会（１９日から１３日間・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、甲子園球場で行われた。初戦の対戦チーム監督による対談では、開幕試合の帝京・金田優哉監督（４０）と沖縄尚学・比嘉公也監督（４４）が熱戦を繰り広げることを宣言。有望選手を擁するチームとしても両校に注目が集まる。

寒さの残る甲子園で、両監督の対談は熱を帯びた。帝京・金田監督は相手について「昨夏の日本一チーム。日本一の投手が残っているということで、ディフェンス力がある」と話し、沖縄尚学・比嘉監督は「激戦区の東京を勝ち抜いている。伝統的に強打というか、打線がいい印象」と詳細に相手校を研究。その中でも自チームの持ち味に期待感を語った。

沖縄尚学はエース左腕・末吉良丞投手（３年）を中心とする強力な投手陣と、リードをする山川大雅捕手（３年）がカギ。対して帝京は投打で二刀流の安藤丈二内野手（３年）と２年生の目代龍之介外野手がキーマンとなる。両監督はともに「ロースコア」を予想。比嘉監督は「投手と守りが粘り強く戦う」とポイントを示し、金田監督は「勢いをもって初回に入れたら」と力を込めた。東京大会を制した伝統校か、昨夏王者か−。注目の熱戦を制し開幕星をつかむ。