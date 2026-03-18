2児の母で俳優の北川景子（39）が、朝ドラの舞台となった松江市を観光する様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】北川景子の子どもたちや“物乞い”姿のオフショット（複数カット）2016年1月に歌手のDAIGOと結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てている北川。2025年9月から放送開始されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、「雨清水タエ」役で出演し、Xには“物乞い”を熱演する印象的なオフショットも公開。「衝撃的過