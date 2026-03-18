2児の母で俳優の北川景子（39）が、朝ドラの舞台となった松江市を観光する様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】北川景子の子どもたちや“物乞い”姿のオフショット（複数カット）

2016年1月に歌手のDAIGOと結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てている北川。2025年9月から放送開始されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、「雨清水タエ」役で出演し、Xには“物乞い”を熱演する印象的なオフショットも公開。「衝撃的過ぎ」「美しすぎる物乞い…」などと話題になっていた。

ばけばけの舞台・松江市を満喫する姿に反響

2026年3月17日の更新では、島根県で行われた『ばけばけ』のトークイベントに俳優の板垣李光人とともに出席したことを報告。翌日の更新では、松江城をバックにピースをする姿や、城の中から街を見下ろす様子、小泉八雲記念館での写真など、松江市を観光する様子を披露している。

この投稿には「景子さんの笑顔が松江城の景色に溶け込んでて本当にステキすぎます〜！」「もしかしてお子様もご一緒？？それはもう島根県民大歓喜」「家族も一緒に行ったのかなぁ…」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）