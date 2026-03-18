【モデルプレス＝2026/03/18】Snow Manの目黒蓮が出演するキリンビール 晴れ風の特別ムービー「新しくなる」篇（60秒）が、3月22日18時より全国5都市（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）の屋外広告にて1日限り限定先行上映されることが決定。目黒が“新しくなること”への本音を語る。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆目黒蓮、“新しくなること”への本音語る本ムービーは、目黒が台本なしで“新し