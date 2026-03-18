日米7球団でプレーし、通算112勝139セーブをマークした斎藤隆氏（56）が17日に放送されたBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。「人生を変えてもらった」恩師について語った。東北福祉大2年の秋に野手から投手に転向。わずか2年後の1991年ドラフトで大洋（現DeNA）と中日から1位指名を受け、抽選の末に“大洋最後のドラ1”としてプロ入りした斎藤氏。5年目の1996年には206三振を奪ってセ・リーグ最多