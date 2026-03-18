お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さん（62）が、2026年3月17日にXを更新。後輩芸人のポストに反応した。「放置プレイはどうでしたか」松本さんは現在、有料配信サービス「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）で精力的に活動している。ダウンタウンプラスの企画への出演経験がある、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（40）が、2026年3月15日、Xでこうポストした。「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！ 松