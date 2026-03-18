Q. 金利1.10％の、東京スター銀行の「スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞」に50万円を1年間預けたら、利息はいくら？金利上昇が続くなか、ユニークな商品を提供する東京スター銀行の「スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞」に関心を寄せている方も多いのではないでしょうか。そこで、50万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算して