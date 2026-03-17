水沢なおの最新小説『こんこん』（河出書房新社）が3月27日（金）に発売される。 【画像】水沢なおの最新小説『こんこん』・限定ステッカーも こんなふうに、安心して、でも溶け合ってしまうような、抱き合っていられる存在を、ずっと探している。そこにいるのに、姿もかたちも知らない、水が時間をかけてかたちづくられたような、そのたったひとりを、ずっと探している。（「こんこん」より） 著者・水沢なおは、