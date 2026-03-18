【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月30日～5月4日までの5日間、横浜・新高島周辺の6会場で開催される回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の参加アーティスト、クリエイター、パフォーマー約50組が公式サイトにて解禁。チケットの発売がスタートした。 ■「創作の輪」が共振する横浜を彩る注目のフェス 回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』は