『Project Circles -ミクたちとの共振-』出演者約50組が解禁！ボカロ文化の大きなうねりを横浜～新高島駅周辺の街中で体感

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4月30日～5月4日までの5日間、横浜・新高島周辺の6会場で開催される回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の参加アーティスト、クリエイター、パフォーマー約50組が公式サイトにて解禁。チケットの発売がスタートした。

■「創作の輪」が共振する横浜を彩る注目のフェス

回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』は、KT Zepp Yokohama、YOKOHAMA COAST garage+、Art Center NEW、コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい（Music Canvas エリア）、横浜シンフォステージの、横浜～新高島駅周辺エリアの6会場で開催される回遊型イベント（※一部企画は5月10日まで実施）。

初音ミクらバーチャルシンガーたちを起点に「音楽」「イラスト」「映像」「パフォーマンス」の創作の衝動が拡がり、交差し、ジャンルを超えて共振し合う「ボカロ文化（UGCカルチャー）」の大きなうねりを体感できるフェスティバルとなる。

参加クリエイターは、ネットカルチャー・UGCの一端を担う、音楽作家・映像作家・演奏家・動画作家・DJ／リミキサー・イラストレーター・パフォーマーたち、総勢100名以上。

多種多様なクリエイティブを堪能できるこの催しの参加者のうち、今回は約50組が解禁され、チケットの発売がスタートした。

参加アーティスト、クリエイター、パフォーマーの詳細、各参加者が出演する演目、会場、日程、さらなるラインナップ等は、公式サイトおよび公式SNSまで。

2026年春「創作の輪」が共振する横浜を『Project Circles』が彩る。

■イベント情報

『Project Circles -ミクたちとの共振-』

04/30（木）～05/04（月・祝）

※4月30日は前夜祭＆PRESS DAY。プラネタリアの映像企画および一部展示は、5月10日まで継続予定。

【会場】

KT Zepp Yokohama

YOKOHAMA COAST garage+

Art Center NEW

コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

ヤマハミュージック 横浜みなとみらい

横浜シンフォステージ

■関連リンク

『Project Circles -ミクたちとの共振-』公式サイト

https://pjcircles.com/

『Project Circles -ミクたちとの共振-』公式X

https://x.com/pj_circles