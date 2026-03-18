ニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（ABCテレビ）。久保光代アナがMCを務める番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」で、政治ジャーナリストの青山和弘氏が、目前に迫る日米首脳会談、そして米中首脳会談について語った！ 青山氏は、国会会期中の時期に、高市総理がはるばるアメリカまで訪ねていく理由をこう語る。「3月31日から米中首脳会