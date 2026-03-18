埼玉県行田市で、産んだばかりの赤ちゃんの遺体を自宅の庭に埋めたとして、15歳の女子中学生が死体遺棄の疑いで逮捕された。報道によると、女子中学生は「部屋に赤ちゃんを隠しておけないと思い埋めた」と供述し、容疑を認めているという。3月16日、少女の父親が庭の雑草を処理するために土を掘り起こしたところ、へその緒などと一緒に埋められた赤ちゃんの遺体を発見し、110番通報した。女子中学生は赤ちゃんを「1人で産んだ」と