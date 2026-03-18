『ミスミソウ』『ヒグマ!!』の内藤瑛亮が監督を務めるホラー映画『氷血』が今夏公開。主演の北山宏光に加え、新たに加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）の出演が明らかになった。本作は、豪雪地帯にある夫の実家へと移住した夫婦が、突如“白い怪異”に侵されていく様を描いた侵蝕ホラー。加藤が演じるのは、北山演じる稔の妻・悠希。夫の実家へ移住するが、介護をしていた義父の怪死をきっかけに、ある現象に巻き込まれていく。物語