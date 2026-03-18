『ミスミソウ』『ヒグマ!!』の内藤瑛亮が監督を務めるホラー映画『氷血』が今夏公開。主演の北山宏光に加え、新たに加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）の出演が明らかになった。

本作は、豪雪地帯にある夫の実家へと移住した夫婦が、突如“白い怪異”に侵されていく様を描いた侵蝕ホラー。加藤が演じるのは、北山演じる稔の妻・悠希。夫の実家へ移住するが、介護をしていた義父の怪死をきっかけに、ある現象に巻き込まれていく。物語のカギを握る重要な役どころとなる。

ホラーが大好きだという加藤は、念願叶って初めてのホラー映画出演。内藤監督が手掛けた本作について「ジャパニーズホラーらしい人間の不気味さが心地よく、細かく施された”怖い”の味付けが監督のこだわりを感じて好きなところ。発見も楽しんでいただけたら嬉しいです」と語っている。

＜加藤千尋 コメント＞

大好きな内藤瑛亮監督の作品で愛してやまないホラー映画に初めて出演します。素晴らしい布陣の皆様と作品を作れることを幸せに噛み締めながら撮影に挑みました。ジャパニーズホラーらしい人間の不気味さが心地よく、細かく施された”怖い”の味付けが監督のこだわりを感じて好きなところ。発見も楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてリアルな大雪観測の中で映し出された雪景色は途轍もなく美しく圧巻。ジャパニーズホラーを愛する皆さまにも暑さなんか忘れてしまいたい!皆さまにも息が凍るほど美しい恐怖果たして白い存在が感じさせる侵蝕感とはどんなものなのか”呼吸、凍結”をぜひ劇場で体感していただきたいです。

『氷血』

2026年夏、全国公開

出演:北山宏光、加藤千尋

監督:内藤瑛亮

脚本:片桐絵梨子

配給:ショウゲート

(C)2026映画 「氷血」 製作委員会