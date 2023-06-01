読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」が１７日放送され、名物お天気キャスターの蓬莱大介さんが番組卒業を発表した。ＭＣの宮根誠司から促される形で、「ミヤネ屋という番組が９月末で終了するんですけど、私、ちょっと一足早く３月２７日でこの番組を離れることになりました」と生報告。２０１１年から１５年、お天気コーナーを担当してきた。蓬莱さんは今月３０日からスタートする同局の新しい朝の情報番組「テッパン朝ライブ