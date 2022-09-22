読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」が１７日放送され、名物お天気キャスターの蓬莱大介さんが番組卒業を発表した。ＭＣの宮根誠司から促される形で、「ミヤネ屋という番組が９月末で終了するんですけど、私、ちょっと一足早く３月２７日でこの番組を離れることになりました」と生報告。２０１１年から１５年、お天気コーナーを担当してきた。

蓬莱さんは今月３０日からスタートする同局の新しい朝の情報番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜、前５・００）にレギュラー出演することが発表されている。

自身のＸでは１７日、「３／２７をもってミヤネ屋を離れます」と切り出し、「１５年間、宮根さんと打合せなしのかけあい天気予報やりました １５年もですよ！是非、褒めてもらいたい」とユーモアたっぷりに笑わせ、「でも、宮根さんのような身を削ってまで下の者を引き上げてくれる司会者、今の時代いますでしょうか？！僕は感謝しかないです」とつづった。

蓬莱さんは兵庫県明石市出身。早稲田大学政治経済学部卒。タレントなどを経て、気象予報士試験に合格している。