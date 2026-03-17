3月16日の参院予算委員会で立憲民主党の小沢雅仁参院議員から「子どもの自殺対策」について問われた高市早苗首相の答弁が、ネット上で大きな波紋を広げている。【写真】右手首を押さえて苦悶の表情を浮かべる高市首相、拡散された“証拠動画”統一教会との関係を示唆する指摘も高市首相は、1週間で10人の子どもが命を絶つ現状に対し、「あなたは1人で生まれてきたのではない」「7代前まで遡れば250人を超えるご先祖様がいる。