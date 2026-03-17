集英社は創業100周年の記念事業の1つとして、3月19日に新装開店する三省堂書店 神田神保町本店4階に「THE ジャンプショップ神保町」をオープンさせる。本日17日に内覧会が行われた。【写真】気になる！販売グッズ＆『THE ジャンプショップ 神保町』内部の様子「THE ジャンプショップ 神保町」は、出版文化を創出する「本の街」神保町に誕生する新しいジャンプショップ。店内は「週刊少年ジャンプ」の世界観を身近に感じられる