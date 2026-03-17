『THE ジャンプショップ 神保町』内部公開！ワンピース×中華料理店…約400点のオリジナルグッズ展開
集英社は創業100周年の記念事業の1つとして、3月19日に新装開店する三省堂書店 神田神保町本店4階に「THE ジャンプショップ神保町」をオープンさせる。本日17日に内覧会が行われた。
【写真】気になる！販売グッズ＆『THE ジャンプショップ 神保町』内部の様子
「THE ジャンプショップ 神保町」は、出版文化を創出する「本の街」神保町に誕生する新しいジャンプショップ。店内は「週刊少年ジャンプ」の世界観を身近に感じられる空間を演出している。
「週刊少年ジャンプ」本誌に使用されている更紙の一種“せんか紙”の色をモチーフにしたメモ帳や、まるで本誌にそのまま落書きができるようなデザインの自由帳、本誌がピッタリ入るサイズのPVCバッグのほか、神保町の老舗中華料理店「新世界菜館」と『ONE PIECE』（尾田栄一郎・著）がコラボレーションしたアパレルアイテムなど、神保町ならではの商品を用意している。
さらに「THE ジャンプショップ」のロゴや、漫画の名場面・カラーイラストをベースにした商品など、約400点の「THE ジャンプショップ 神保町」オリジナルグッズを展開。また空間設計においても“せんか紙”の色を意識し、まるで「週刊少年ジャンプ」の中に入り込んだかのような没入感を演出。“ジャンプ”を感じられるオブジェや装飾も取り入れている。
＜店舗情報＞
店舗名：THE ジャンプショップ 神保町
所在地：東京都千代田区神田神保町1-1三省堂書店 神田神保町本店 4階
営業時間：10:00〜20:00
定休日：年中無休（1月1日をのぞく）※オープン初日から4月19日（日）までは入店予約制
【写真】気になる！販売グッズ＆『THE ジャンプショップ 神保町』内部の様子
「THE ジャンプショップ 神保町」は、出版文化を創出する「本の街」神保町に誕生する新しいジャンプショップ。店内は「週刊少年ジャンプ」の世界観を身近に感じられる空間を演出している。
「週刊少年ジャンプ」本誌に使用されている更紙の一種“せんか紙”の色をモチーフにしたメモ帳や、まるで本誌にそのまま落書きができるようなデザインの自由帳、本誌がピッタリ入るサイズのPVCバッグのほか、神保町の老舗中華料理店「新世界菜館」と『ONE PIECE』（尾田栄一郎・著）がコラボレーションしたアパレルアイテムなど、神保町ならではの商品を用意している。
＜店舗情報＞
店舗名：THE ジャンプショップ 神保町
所在地：東京都千代田区神田神保町1-1三省堂書店 神田神保町本店 4階
営業時間：10:00〜20:00
定休日：年中無休（1月1日をのぞく）※オープン初日から4月19日（日）までは入店予約制
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