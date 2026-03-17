香取慎吾が自身のInstagramを更新。新大阪駅のホームで撮影した自撮りショットを公開し、注目が集まっている。 【画像】新大阪駅でオーラ放つ香取慎吾／千社札＆『新宿発8時15分』台本／【動画】『新宿発8時15分』キャスト紹介 ■香取慎吾「どこ発何時何分？」 香取は4枚の写真を公開。シャツにベストを重ねた装いで、いずれも発車案内の電光掲示板が写るような下からのアングルで撮影されており、変装なしの自然な