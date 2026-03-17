瀬戸内海に春を告げる、イカナゴのシンコ（稚魚）漁が3月17日、播磨灘（兵庫県南西部）で始まった。兵庫県水産技術センター（兵庫県明石市）によると、シンコの産卵量、稚魚の分布量ともに、播磨灘など3海域で平年を大幅に下回る厳しい見通し。不漁予測は2017年以降、10年連続。播磨灘では昨年3月12日にシンコ漁が解禁されたが、1日で終漁となった。大阪湾では一昨年（2024年）から3年連続で自主的に休漁している。この日