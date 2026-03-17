お笑い芸人・みなみかわが１６日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」に出演。妻に内緒の「へそくり」を告白して、スタジオを騒然とさせた。この日は「上田を騙せたら１万円第２回フェイクニュース選手権」を開催。エルフ・はる、エルフ・荒川とともに「誰にも言ってない秘密」をテーマにしたエピソードを披露し、この中から真実を語っている１人を当てるというもの。みなみかわは「妻にまだ言ってない」と切り出し、「