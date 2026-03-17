お笑い芸人・みなみかわが１６日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」に出演。妻に内緒の「へそくり」を告白して、スタジオを騒然とさせた。

この日は「上田を騙せたら１万円 第２回フェイクニュース選手権」を開催。エルフ・はる、エルフ・荒川とともに「誰にも言ってない秘密」をテーマにしたエピソードを披露し、この中から真実を語っている１人を当てるというもの。

みなみかわは「妻にまだ言ってない」と切り出し、「２０１７年、当時の事務所の先輩だったＴＫＯの木本さんから仮想通貨っていうものの存在を聞かせていただきまして」と松竹芸能の先輩だった木本武宏から勧められ、「大体３０万円くらい買った」と明かした。

以来、価格の変動に一喜一憂していたそうだが、「ある時めっちゃ暴落しちゃって。『うわー、こんなん、やっぱ、やるべきじゃないわ』と思って。そのまま置いてたんですよ」と興味を失って“塩漬け”していたという。ところが「去年、見たら５００万円になってて。嫁に内緒で５００万円のへそくりあるんで、これ見られたらバレます」と告白した。

この“捨て身”の行動に上田晋也は見破れず。みなみかわは「私は『くりぃむナンタラ』に賭けてるんですよね！」と言い切ると、有田哲平は「うわ、これは凄い！」と感心しきりだった。