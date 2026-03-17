タリーズコーヒージャパンは3月18日から新豆（NEW CROP）ブラジル産コーヒー3種を発売。「あたらしい季節にあたらしいブラジルを」をテーマに、主にコーヒー豆の未購入者に向けて、収穫されたばかりの旬の味わいを届ける。コーヒースクールではおいしいコーヒーの淹れた方を解説「タリーズ ブラジル バウ イエローブルボン」（1,430円/200g ）は、希少なイエローブルボン種がもたらす、まろやかな甘みが特徴。「タリーズ ブラ