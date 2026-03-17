フリーアナウンサーの神田愛花（45）が16日、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に生出演。食べたことのない料理を明かした。【画像】アントニオ猪木のマネをしている自画像？ 二度見してしまう神田愛花のイラストお笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）が“シェフ”姿に扮し料理をふるまう「料理上手の岩井勇気が生調理SP」が放送。この日のゲストで登場したTravis Japan・中村海人（28）と、元SKE48