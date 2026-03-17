45歳・神田愛花、“今まで食べたことない”もの明かす 「絶対あるって」総ツッコミに反論「親がダメだった」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が16日、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に生出演。食べたことのない料理を明かした。
【画像】アントニオ猪木のマネをしている自画像？ 二度見してしまう神田愛花のイラスト
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）が“シェフ”姿に扮し料理をふるまう「料理上手の岩井勇気が生調理SP」が放送。この日のゲストで登場したTravis Japan・中村海人（28）と、元SKE48で俳優の松井玲奈（34）に、「魚肉ソーセージ 洋風包み焼き」を提案。岩井が調理をはじめた。
調理中のトークで突然、神田が「魚肉ソーセージって今まで食べたことないんですけどね」と告白。共演者は「えー！」と驚き、共演していた横澤夏子（35）は「絶対あります！」、ハライチ・澤部佑（39）も「ちょっと上げたやつとか調理されたのとかもありますよ、お弁当にはいってる！本当に絶対、食べたことある」と強く突っ込んだ。
神田は「知らない間に食べてる？」と疑問を抱くが「絶対入ってない」ときっぱり。「だって親がダメだったの」などと訴えた。
その後、料理が完成して試食。神田は「なんか、柔らかいんだね。魚肉ソーセージって…」「ブチブチしてないんだ。でも魚感がちゃんとすごいあって」と、初めての味に驚きを見せた。
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お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）が“シェフ”姿に扮し料理をふるまう「料理上手の岩井勇気が生調理SP」が放送。この日のゲストで登場したTravis Japan・中村海人（28）と、元SKE48で俳優の松井玲奈（34）に、「魚肉ソーセージ 洋風包み焼き」を提案。岩井が調理をはじめた。
神田は「知らない間に食べてる？」と疑問を抱くが「絶対入ってない」ときっぱり。「だって親がダメだったの」などと訴えた。
その後、料理が完成して試食。神田は「なんか、柔らかいんだね。魚肉ソーセージって…」「ブチブチしてないんだ。でも魚感がちゃんとすごいあって」と、初めての味に驚きを見せた。