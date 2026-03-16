陸上女子１００メートル障害世界選手権代表の中島ひとみ（３０）のマネジャーのインスタグラムが１６日、更新され、新たな宣材写真が公開され、反響を呼んでいる。白のミニ丈トップスにライトブルーのセットアップでモデルのようにポーズを決める姿を投稿。透明感溢れる姿にコメント欄などでは「かっわい」、「本当に金髪似合いすぎ」、「ヤバかわ♥」、「可愛すぎる」、「美しいすぎる」との声が寄せられていた。