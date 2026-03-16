【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSにて、4月6日から月曜夜にふたつの新番組がスタート。21時から（初回放送は20時55分から）は『テレビ×ミセス』、22時からは『プロフェッショナルランキング』が放送される。 両番組とも特番として放送を重ね、大好評の声を受けてレギュラー化が決定した。19時から放送中の『CDTVライブ！ライブ！』を皮切りに、『テレビ×ミセス』『プロフェッショナルランキング』とバ