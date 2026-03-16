ミセスの3人がMCを務める『テレビ×ミセス』がレギュラー化！中島健人がプレゼンターを担当する“本当の”ランキング番組も放送決定

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TBSにて、4月6日から月曜夜にふたつの新番組がスタート。21時から（初回放送は20時55分から）は『テレビ×ミセス』、22時からは『プロフェッショナルランキング』が放送される。

両番組とも特番として放送を重ね、大好評の声を受けてレギュラー化が決定した。19時から放送中の『CDTVライブ！ライブ！』を皮切りに、『テレビ×ミセス』『プロフェッショナルランキング』とバトンを繋ぎ、月曜日を音楽・エンタメで華やかに盛り上げる。

■ミセスの3人がテレビで日本を明るくする

『テレビ×ミセス』は、日本レコード大賞で3年連続の大賞受賞を果たし、日本を代表するトップアーティストであるMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”する、コラボバラエティ番組。

豪華アーティストとの極上の名曲コラボはもちろん、ミセスメンバーが学校に繰り出すロケ企画も。ミセスがテレビを通じて日本を明るくする企画が続々始動中。規格外のエンターテインメントとなる。

■芸能界のプロ・坂上忍とアイドルのプロ・中島健人が届ける“本当の”ランキング番組

『プロフェッショナルランキング』は、毎回その道を極めたプロたちへの独自取材＆ガチ投票を実施し、検索やAIでは決して導き出せない「本当のランキング」を発表していく番組。

音楽、ドラマなどのエンタメからグルメ、生活情報まで、様々なプロたちの“神解説”とともに届けるランキングが続々と登場。

チェアマンには、芸歴55年以上を誇る芸能界のプロフェッショナル・坂上忍。プレゼンターをアイドルのプロフェッショナル・中島健人が務める。

(C)TBS

■番組情報

TBS『テレビ×ミセス』

4月6日スタート

毎週月曜21:00～22:00

※初回放送は20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

TBS『プロフェッショナルランキング』

4月6日スタート 毎週月曜22:00～22:57

チェアマン：坂上忍

プレゼンター：中島健人

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組公式X

https://x.com/tbsTV_MGA

『プロフェッショナルランキング』番組公式X

https://x.com/tbs_hranking

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/

中島健人 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/156

https://www.nakajimakento.com