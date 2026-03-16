お別れの会に1000人参列昨年12月23日に78歳で死去したプロゴルファー・尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が16日、東京・帝国ホテルで行われた。約1000人が参列。祭壇には、尾崎さんがプロ通算113勝目、ツアー通算94勝目で最後の優勝になった2002年全日空オープン（現ANAオープン）での写真が飾られ、富士山とゴルフ場をイメージした花で彩られた。ライバルだった青木功、長男の智春さんが弔辞を読み、故人とゆかりのあ