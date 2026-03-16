お別れの会に1000人参列

昨年12月23日に78歳で死去したプロゴルファー・尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が16日、東京・帝国ホテルで行われた。約1000人が参列。祭壇には、尾崎さんがプロ通算113勝目、ツアー通算94勝目で最後の優勝になった2002年全日空オープン（現ANAオープン）での写真が飾られ、富士山とゴルフ場をイメージした花で彩られた。ライバルだった青木功、長男の智春さんが弔辞を読み、故人とゆかりのあった人物が取材に応じた。

喪主の智春さんは、弔辞に尾崎さんが亡くなる前に「『こんな素晴らしい人生、何の悔いもない』と言ってこの世を去りました」と明かした。

「自分の好きなことをやって、好きなものを食べて、わがままし放題だった自分の人生をまっとうしたようなやり遂げたような顔をして逝去しました」

取材対応の際は「こんなにたくさんの方々に来ていただき、父親の偉大さをあらためて知りました」と実感を込めた。

自身がゴルフの道を志してからは、「父親ではなく師匠」になったといい、現在は2017年に設立されたジャンボ尾崎ゴルフアカデミーを継承する立場でもある。同アカデミーからは、米女子ツアーを主戦場にする西郷真央、原英莉花、昨季国内ツアー年間女王の佐久間朱莉らトッププロも輩出。ベテランの木戸愛も同施設で尾崎さんの指導を受けて、復活を遂げている。

その経緯もあるが、智春さんは今後のアカデミーについては「模索中です。一筋縄ではいかなくて、資金面でも苦戦を強いられています」としながら、「何とか親父の遺志を受け継いで、今後も若い世代にいろいろなことを教えていけるように今のところはそれなりに尽力しています」と明かした。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）