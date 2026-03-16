大館市の認定こども園で16日、卒園式が行われました。園児たちは、思い出がいっぱいつまったこども園に別れを告げ、新たな一歩を踏み出しました。大館市の南が丘こども園で行われた卒園式。園児17人が門出の時を迎えました。卒園するのは、元号が平成から令和に変わった、2019年度に生まれた子どもたちです。お母さんやお父さんたちからたくさんの愛を受け、成長した子どもたち。子どもたちは、来月から市内7つの小学校へ分かれて