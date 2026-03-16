ナインに指示する横浜・村田監督＝大阪市内（立石祐志写す）第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する横浜は１６日、大阪市の大阪シティ信用金庫スタジアムで約２時間練習した。野手陣はトスバッティングや、走者を置いたケース打撃練習を中心に汗を流した。自身３度目の甲子園を迎える江坂佳史は「打撃の調子は今までで一番良い状態。大きくバットを振る中でも、しっかり低い打球を意識することができた」