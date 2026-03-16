【モデルプレス＝2026/03/16】元AKB48の岡田奈々が3月15日、自身のInstagramを更新。赤いワンピース姿を披露し、注目を集めている。【写真】28歳元AKBセンター「色っぽい」胸元ちらり赤ワンピ姿◆岡田奈々、肩＆胸元開き衣装ショット披露岡田は「広島観光2日目の夜」とつづり、写真を複数枚投稿。肩と胸元にカットが入ったデザインの真っ赤なワンピースを着こなし、上品に肌をのぞかせたショットを披露した。◆岡田奈々の投稿に反