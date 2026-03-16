元AKB48岡田奈々、胸元＆肩開きワンピの広島観光ショット披露「色っぽい」「赤が似合いすぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】元AKB48の岡田奈々が3月15日、自身のInstagramを更新。赤いワンピース姿を披露し、注目を集めている。
【写真】28歳元AKBセンター「色っぽい」胸元ちらり赤ワンピ姿
岡田は「広島観光2日目の夜」とつづり、写真を複数枚投稿。肩と胸元にカットが入ったデザインの真っ赤なワンピースを着こなし、上品に肌をのぞかせたショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「赤が似合いすぎ」「肌が輝いてる」「肌見せにドキッとした」「毎度美しさを更新してくる」「可愛いと綺麗の両立すごい」「すごく色っぽい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元AKBセンター「色っぽい」胸元ちらり赤ワンピ姿
◆岡田奈々、肩＆胸元開き衣装ショット披露
岡田は「広島観光2日目の夜」とつづり、写真を複数枚投稿。肩と胸元にカットが入ったデザインの真っ赤なワンピースを着こなし、上品に肌をのぞかせたショットを披露した。
◆岡田奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「赤が似合いすぎ」「肌が輝いてる」「肌見せにドキッとした」「毎度美しさを更新してくる」「可愛いと綺麗の両立すごい」「すごく色っぽい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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