【モデルプレス＝2026/03/16】医師・タレントの木下博勝が3月16日、自身のInstagramを更新。アメリカ留学中の長男「JJ」こと大維志（たいし）くんのから送られた近影を公開し、話題となっている。【写真】64歳女子プロの息子「イケメン」髭姿の最新ショット◆木下博勝、息子“JJ”の久々の近影公開木下は「JJに最近の写真送ってとLINEして、届いたのがこれです。目の周り黒くない？と返信したら、元々ですと。あれ、いらん事言った